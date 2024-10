Il Comune di Riccione prosegue con l’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo viale Ceccarini. Con l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo da parte della Giunta comunale , si compie un ulteriore passo avanti verso la trasformazione dell’area commerciale più importante della città.

Il cantiere per il primo stralcio dei lavori, che interesserà il tratto tra viale Milano (compreso) e il lungomare, prenderà il via nel mese di gennaio 2025 per terminare entro l’inizio della stagione estiva. Questo intervento fa parte di un piano complessivo di rinnovamento urbano che coinvolge, oltre a viale Ceccarini, anche viale Dante fino a piazzale Ceccarini: i lavori verranno realizzati nei due anni successivi nei periodi compresi tra l’autunno e la primavera, per terminare prima dell’estate del 2027.