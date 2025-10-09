Riccione, via libera alla riqualificazione di viale Parini

Dopo la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, il progetto può ora procedere verso la fase esecutiva. L’intervento, interamente finanziato con risorse dell’Ente, punta a migliorare la qualità urbana e la vivibilità della passeggiata lungo il canale, con un’attenzione particolare all’estetica, al comfort e alla sicurezza dei cittadini.

La nuova sistemazione di viale Parini trasformerà il lungocanale in un luogo accogliente e curato, pensato per l’incontro, la sosta e la socialità. Il progetto prevede la realizzazione di una gradonata in affaccio sul canale, che fungerà da piccolo anfiteatro urbano e punto d’incontro panoramico. Le banchine saranno completamente riqualificate e lungo la passeggiata verranno installate nuove sedute in marmo e legno. Alberature e piante ornamentali creeranno un filtro verde tra l’area pedonale e quella carrabile. È inoltre previsto un nuovo attraversamento pedonale rialzato per garantire maggiore sicurezza per i pedoni che vorranno godersi il nuovo affaccio sul canale.

L’obiettivo è dare continuità al percorso di riqualificazione del portocanale, restituendo a cittadini e turisti uno spazio pubblico moderno, accessibile e sostenibile, in armonia con il contesto paesaggistico e marino.

“La riqualificazione di viale Parini, dopo quella di viale Bellini inaugurata lo scorso anno, rappresenta un altro passo avanti nella trasformazione del nostro lungocanale in uno spazio urbano bello, accogliente e vivibile – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. È un progetto che unisce qualità architettonica, sostenibilità e attenzione alle persone, valorizzando uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città”.

“Con questo intervento – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – completiamo il primo tratto di riqualificazione del portocanale con un progetto che migliora la fruibilità e la sicurezza dell’area, creando nuove occasioni di socialità e rendendo ancora più attrattiva la zona del porto. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, ringrazio i progettisti e i tecnici del settore Lavori pubblici per l’eccellente lavoro svolto”.

I lavori saranno completati entro la primavera.