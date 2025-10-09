Riccione, via libera alla riqualificazione di viale Parini

Il Comune di Riccione compie un nuovo passo importante nel progetto di valorizzazione del porto canale: approvata la variante di riqualificazione di viale Parini, che completerà il primo stralcio dei lavori già realizzati nel tratto tra viale Dante e viale D’Annunzio.
Dopo la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, il progetto può ora procedere verso la fase esecutiva. L’intervento, interamente finanziato con risorse dell’Ente, punta a migliorare la qualità urbana e la vivibilità della passeggiata lungo il canale, con un’attenzione particolare all’estetica, al comfort e alla sicurezza dei cittadini.