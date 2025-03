Riccione, via libera alla nuova rotatoria tra viale dell’Ecologia e viale Gradara

Nella seduta di ieri, giovedì 27 marzo, il consiglio comunale di Riccione ha approvato la variante urbanistica necessaria per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara.

Il progetto, che era stato approvato dalla giunta comunale di Riccione e si è sviluppato grazie a una convenzione tra i Comuni di Riccione e Coriano, ha ottenuto pareri positivi durante la Conferenza dei Servizi, che si è conclusa il 25 febbraio 2025. Con la ratifica della variante urbanistica, l’intervento diventa operativo, consentendo l’avvio della fase progettuale e la realizzazione dell’opera.

L’obiettivo principale della nuova rotatoria è garantire maggiore sicurezza stradale e fluidificare il traffico in una zona nevralgica della città, al confine con i Comuni di Misano Adriatico e Coriano, e nelle vicinanze di infrastrutture rilevanti come il termovalorizzatore e il casello autostradale dell’A14. La nuova rotatoria rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei residenti della zona artigianale, i quali avevano richiesto interventi urgenti per migliorare la sicurezza viaria. Con la sua realizzazione, si ridurranno i tempi di attesa e si garantirà un accesso più sicuro per automobilisti e pedoni.

Il progetto, che prevede l’inizio dei lavori entro la fine dell’anno, costituisce un importante passo in avanti nella strategia di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale di Riccione, e contribuirà a rendere più fluido e sicuro il traffico in una delle zone più trafficate della città.