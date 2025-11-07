Riccione, via libera a un grande parco lungo il Marano e all’ex polveriera

La Giunta comunale di Riccione ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione di un’opera strategica per la qualità della vita e dell’ambiente in città: il sentiero storico-naturalistico lungo il torrente Marano e la contestuale riqualificazione naturalistica dell’area ex polveriera. L’investimento complessivo per i lavori ammonta a 2.923.500 euro.
Il progetto mira a trasformare la zona del torrente Marano e l’area dell’ex polveriera, che si trova lungo il suo percorso, in un nuovo grande parco naturale fruibile aperto ai cittadini e ai turisti. Verrà creato infatti un percorso ciclopedonale che, non solo valorizzerà il patrimonio naturale e storico-paesaggistico della zona, ma offrirà ai cittadini anche un circuito sicuro per lo sport, le passeggiate e il tempo libero. La riqualificazione dell’area include anche la riqualificazione e la valorizzazione dell’ex polveriera, che sarà risanata e integrata nel nuovo percorso.