Riccione, via al lavori nell’area dell’ex mattatoio

Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori per il recupero dell’ex mattatoio comunale di viale Bergamo, nel quartiere San Lorenzo, una struttura chiusa e rimasta in stato di abbandono dal 2005 e demolita nel 2022. Questo intervento segna un passo importante nella rigenerazione urbana della città, con l’obiettivo di trasformare un’area dismessa in un polo multifunzionale al servizio della comunità.

Il progetto, finanziato con i fondi europei del programma Next Generation EU – Pnrr, punta a riconvertire l’area in spazi dedicati a usi sociali, culturali e collettivi. Una volta ultimato, l’ex mattatoio diventerà un centro di riferimento per attività comunitarie e per il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, promuovendo inclusione e aggregazione.

L’area dell’ex mattatoio, demolito nel 2022, occupa una superficie di 6.635 metri quadri. Costruito tra il 1963 e il 1967, era stato chiuso per sempre nel 2005, se non per alcune iniziative estemporanee nell’area esterna.