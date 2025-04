Riccione, via al dopo Linus: Nek, Renga e Britti gratis in concerto

Parte il dopo Linus a Riccione. Saranno oltre 20 gli appuntamenti musicali di Riccione Music City, il nuovo progetto artistico che la città propone per l’estate 2025 e che animerà i luoghi iconici della Perla verde: da piazzale Roma a piazzale Ceccarini, dal Parco degli Olivetani alla spiaggia. Il calendario abbraccerà un mese intero, dal 26 luglio al 24 agosto.

Riccione Summer Music. Nek, Francesco Renga e Alex Britti: ecco i primi tre grandi nomi in concerto in piazzale Roma

Piazzale Roma, una delle tre grandi arene a cielo aperto dove andrà in scena il Riccione Summer Music, ospiterà sei grandi concerti live gratuiti firmati da alcuni dei più amati artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i grandi nomi attesi, arriveranno a Riccione tre straordinari interpreti del panorama musicale italiano: Nek, Francesco Renga e Alex Britti. Martedì 5 agosto il live tour di Nek sarà un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, in cui il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana. A salire sul palco sarà un vero e proprio Power Trio, con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto. Giovedì 7 agosto piazzale Roma ospiterà una tappa del live Angelo-venti, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al pubblico i 20 anni della sua Angelo, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il concerto sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana. Altro grande artista in arrivo a Riccione per l’estate 2025 sarà Alex Britti, uno dei musicisti e cantautori più amati della scena musicale italiana e internazionale. Il concerto di Britti, in programma mercoledì 20 agosto, sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, tutti show all’insegna della musica e delle emozioni scanditi dal ritmo della sua inseparabile chitarra.

Versus Festival al Parco degli Olivetani

La programmazione di piazzale Roma si intreccia in modo strategico con il palinsesto del Versus Festival, che accenderà il cuore urban del Parco degli Olivetani con una fitta serie di appuntamenti dedicati alla scena musicale contemporanea. Il festival, tra i più attesi dell’estate, porterà a Riccione alcuni dei protagonisti più influenti del panorama italiano. Ad aprire le danze sarà Irama, l’1 agosto: cantautore amatissimo dal pubblico più giovane, capace di spaziare tra sonorità pop e urban, Irama ha collezionato negli ultimi anni successi multiplatino, affermandosi come una delle voci più riconoscibili della nuova scena italiana. Il 2 agosto saliranno sul palco Anna e Guè. Anna, giovanissima rapper rivelazione con hit virali come Bando e Gasolina, è oggi una delle artiste femminili più forti e seguite nel panorama urban nazionale. Con lei, Guè, una vera icona del rap italiano: fondatore dei Club Dogo, artista raffinato e provocatorio, Guè vanta una carriera ventennale costellata di album di culto e collaborazioni illustri. L’8 agosto sarà la volta di Luchè, rapper e produttore napoletano che ha rivoluzionato la scena hip hop italiana con uno stile personale e introspettivo, mescolando urban e r’n’b con testi profondi e atmosfere cupe. Ex membro dei Co’Sang, Luchè si è affermato come solista con album di grande successo come Dove volano le aquile. Chiuderà la line-up urban il 13 agosto Lazza, protagonista indiscusso delle classifiche italiane degli ultimi anni. Musicista di formazione classica, pianista e rapper dirompente, Lazza è noto per la sua capacità di fondere generi e linguaggi, portando il rap italiano a nuovi livelli di sperimentazione e impatto emotivo. Il suo Sirio è stato uno degli album più ascoltati del 2022 e 2023, consacrandolo come una delle stelle più brillanti della nuova generazione. I concerti del Versus Festival saranno a ingresso a pagamento e promettono di trasformare il Parco degli Olivetani in un’arena vibrante, punto di riferimento per gli amanti della musica urban.

Riccione Summer Jazz. In piazzale Ceccarini nove concerti

Piazzale Ceccarini si conferma invece l’arena del grande jazz. L’arena nel cuore di Riccione ospiterà otto grandi appuntamenti della rassegna Riccione Summer Jazz con alcuni dei più grandi interpreti della scena jazz nazionale e internazionale con una programmazione che va dal 26 luglio al 3 agosto (concerti a ingresso libero). Appuntamento imperdibile, domenica 27 luglio al Parco degli Olivetani, sarà con la band I Patagarri, rivelazione di X Factor 2024. A Riccione porteranno il loro live L’ultima ruota del caravan tour (ingresso a pagamento). La band prende ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti italiani come Paolo Conte e internazionali come Django Reinhard e Ray Charles, e trasforma grandi classici della musica italiana in un elettrico, “vorticoso e danzereccio” gipsy jazz mescolato con un briciolo di rap.

Albe in controluce. Il 22 giugno il primo appuntamento con Kledi e Syria