Riccione, via ai lavori ai marciapiedi in viale D’Annunzio

A Riccione sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi in viale D’Annunzio, nel tratto compreso tra piazzale Azzarita e il porto canale. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che coinvolge anche il quartiere Alba, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’accessibilità della zona.

La prima fase dei lavori interesserà il lato mare, nel tratto che va da via Zandonai fino a piazzale Azzarita. Le operazioni prevedono il rifacimento del marciapiede con un adeguamento per favorire il passaggio delle persone con disabilità, la piantumazione di nuovi alberi laddove mancanti, e la realizzazione di nuovi allacci per gas, acqua e luce a servizio di abitazioni, esercizi commerciali e strutture ricettive. Inoltre, è prevista la posa della nuova illuminazione pubblica, per garantire maggiore sicurezza e valorizzare il contesto urbano.

I lavori proseguiranno fino all’inizio dell’estate, per poi riprendere in autunno al fine di minimizzare i disagi durante la stagione turistica.