Riccione, venti barche in mare per regalare una giornata speciale a venti famiglie con disabilità

Un sabato all’insegna del mare, dell’inclusione e del sorriso. Sabato 11 luglio le acque di Riccione faranno da cornice a “Insieme sul Mare – Un’esperienza speciale per famiglie speciali”, un’uscita in barca da diporto nata per regalare una mattinata di relax e libertà a venti famiglie con bambini e bambine con disabilità. L’evento è organizzato dall’associazione Dade e il Delfino Magico ODV in sinergia con l’A.S.D. Martin Pescatore e l’associazione Amici del Porto “Buon Vicinato”, e ha trovato l’immediata e generosa risposta della marineria locale, che ha messo a disposizione ben venti imbarcazioni.

La partenza è fissata per le ore 9:30 dal porto di Riccione. Durante la navigazione di circa due ore, i piccoli insieme ai genitori potranno godersi il giro in mare e un bagno al largo in totale sicurezza. L’iniziativa è stata ufficialmente autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Rimini e vedrà il supporto in acqua di un gommone specializzato della Croce Rossa Italiana con personale dedicato. Al rientro, previsto per le 11:30, l’esperienza continuerà sulla terraferma presso la sede dell’A.S.D. Martin Pescatore, che offrirà un rinfresco conviviale a tutti i partecipanti, ai diportisti e ai volontari.

L’assessora alla Famiglia, Marina Zoffoli, ha espresso grande orgoglio per il patrocinio del Comune, sottolineando come la giornata rappresenti l’essenza di una comunità aperta e inclusiva. Secondo l’assessora, la compatta rete creata tra istituzioni, associazioni, marineria e forze dell’ordine dimostra la capacità di Riccione di accogliere con il cuore e superare ogni barriera.

Dietro questo importante appuntamento c’è la straordinaria storia del riccionese Davide Tura, detto ‘Dade’, un bambino di sette anni affetto da una rarissima mutazione genetica, e di suo papà Simone. La famiglia Tura è diventata un simbolo di determinazione quando, nell’estate del 2025, ha percorso mille chilometri in cargo bike da Riccione alla Puglia per accendere i riflettori sulle malattie rare. Quell’impresa, intitolata ‘Dade alla ricerca del Delfino Magico’, si è oggi strutturata in un’associazione attiva nel supportare quotidianamente le famiglie che affrontano sfide analoghe.