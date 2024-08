Riccione, va in scena la commedia “Oceania”

Tornano in agosto, nella bella cornice del porto di Riccione, le atmosfere di altri tempi e i personaggi romantici della commedia musicale “Oceania: La storia vera del transatlantico Oceania in crociera a Riccione nel 1933”. Dopo il successo delle prime due serate, lo spettacolo firmato da Elena Ronchetti sarà in replica ad agosto, mercoledì 7 e 14 alle 21:30 in piazzetta Dante Tosi, per celebrare la ricorrenza degli eventi che portarono il transatlantico più grande e veloce del tempo ad attraccare nelle acque antistanti Riccione. Era infatti il 14 agosto del 1933 quando il transatlantico Oceania Cosulich, in navigazione nel Mediterraneo per la crociera promozionale di ferragosto, attraccò a tre miglia dalla costa.

Quel Ferragosto straordinario

Lo spettacolo trasporterà il pubblico nelle atmosfere di quegli anni, raccontando gli eventi curiosi e i personaggi che quel giorno sbarcarono a Riccione e visitarono la città che stava diventando una delle mete turistiche più ambite. Per Riccione fu un Ferragosto straordinario e unico. La commedia musicale rappresenta un’occasione unica per riscoprire una pagina affascinante della storia di Riccione e del suo porto, rivivendo le vicende di quel tempo attraverso una rappresentazione artistica coinvolgente e accurata. Fanno parte del cast l’attore e doppiatore Gabriele Sabatini (voce narrante), Veronica Villa (soprano), Alex Ugolini (arrangiamenti), Alan Bertozzi e Giulia Cesaroni (danzatori). Lo spettacolo, con il patrocinio del Comune di Riccione e in collaborazione con Giacamusica, Riccione Dance Center e il Club Nautico di Riccione, è a ingresso libero.