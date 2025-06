Riccione, va a rapinare indossando la maglia della squadra del cuore e viene scoperto: 27enne arrestato

I Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto un 27enne umbro residente in Lombardia, ritenuto responsabile di una rapina aggravata e continuata ai danni di quattro giovani turisti, nei pressi della spiaggia antistante Piazzale Roma. Il giovane, già noto ai militari per precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona, è stato bloccato poco dopo il fatto, mentre tentava la fuga lungo viale Ceccarini. A consentire l’individuazione del presunto rapinatore è stata la dettagliata descrizione fornita dalle vittime, che oltre a indicare la maglia della sua squadra del cuore, ne dava precisa descrizione fisica e dei tatuaggi.

Dai primi accertamenti emergeva che il 27enne aveva agito in concorso con complici, in corso di identificazione, tutti giovani verosimilmente di origine straniera. Il gruppo aveva accerchiato i giovani in modo inizialmente scherzoso cambiando improvvisamente toni, minacciandoli prima e aggredendoli poi. Mentre l’arrestato li minacciava, i complici provvedevano a perquisirli e derubarli di contanti, un power bank e due collanine, di cui una strappata.

Grazie alla tempestiva segnalazione di quanto accaduto, i Carabinieri si mettevano immediatamente alla ricerca degli autori del reato, ricostruendo l’accaduto e individuando tempestivamente uno dei presunti responsabili che, tratto in arresto, veniva prima condotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Riccione e successivamente, su disposizione della Procura della Repubblica, tradotto presso la casa circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida da parte del G.I.P. del locale Tribunale.