Riccione, una promenade verde con giochi d’acqua che collega il centro al mare

L’intervento prevede l’utilizzo di materiali drenanti e dai colori caldi, che aiutano a ridurre l’abbagliamento e le isole di calore. Saranno scelti arredi urbani in sintonia con l’anima green del progetto. Piazzale Ceccarini sarà attrezzato per eventi, spettacoli e installazioni, diventando un palcoscenico a cielo aperto per l’offerta culturale e di intrattenimento della città. L’intero intervento è in linea con i principi di sostenibilità, accessibilità e inclusività, mirando a migliorare la qualità urbana e l’attrattività del centro.

Il progetto di riqualificazione trasformerà l’area in una “promenade verde” con giochi d’acqua e predisposizioni per installazioni artistiche, creando un percorso che collegherà il Palazzo del Turismo alle sale espositive di Villa Mussolini e al lungomare. Il piano prevede la realizzazione di percorsi pedonali immersi nel verde, con nuove specie arboree e arbustive lungo la passeggiata. Per contrastare eventuali nubifragi, saranno creati dei “giardini della pioggia”. Inoltre, sarà realizzata una vasca oblunga, il “rigoletto a mare”, con giochi d’acqua per offrire refrigerio durante i mesi estivi.

Il primo stralcio funzionale del progetto ha un costo complessivo di 1.250.000,00 euro. Di questo importo, la Regione Emilia-Romagna ha assegnato un contributo di 578.410,04 euro, mentre la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Riccione è di 671.589,96 euro. Un eventuale secondo stralcio sarà realizzato solo se verranno rese disponibili ulteriori risorse regionali. La suddivisione in stralci del progetto, con la possibilità di realizzare il secondo stralcio in un secondo momento, ha ottenuto il parere positivo della Regione Emilia-Romagna.

“Insieme al rifacimento di viale Ceccarini, del Lungomare del Sole e di banchine e passeggiata lungo il canale del porto, la riqualificazione di Piazzale Ceccarini e dei Giardini Montanari completerà il più ampio piano di ridisegno del nostro quadrilatero del centro”, hanno dichiarato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. “L’obiettivo è quello di valorizzare l’identità di Riccione e rafforzare il nostro brand turistico, con la creazione del primo bosco urbano interno alla città, emblema di resilienza ambientale e culturale, che offrirà ai visitatori e alla comunità locale un nuovo spazio pubblico verde e completamente sostenibile che dia nuovo impulso alla cultura e alla creatività artistica”.