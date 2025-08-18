Riccione, una promenade verde con giochi d’acqua che collega il centro al mare

La Giunta comunale di Riccione ha approvato le linee di indirizzo per i successivi livelli di progettazione dell’intervento di riqualificazione di Piazzale Ceccarini e dei Giardini Montanari, che si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana del centro cittadino. Il progetto, approvato a seguito del bando regionale “Rigenerazione Urbana 2024”, avanza con un primo stralcio funzionale che include tutti gli elementi principali della proposta originale.Il progetto di riqualificazione trasformerà l’area in una “promenade verde” con giochi d’acqua e predisposizioni per installazioni artistiche, creando un percorso che collegherà il Palazzo del Turismo alle sale espositive di Villa Mussolini e al lungomare. Il piano prevede la realizzazione di percorsi pedonali immersi nel verde, con nuove specie arboree e arbustive lungo la passeggiata. Per contrastare eventuali nubifragi, saranno creati dei “giardini della pioggia”. Inoltre, sarà realizzata una vasca oblunga, il “rigoletto a mare”, con giochi d’acqua per offrire refrigerio durante i mesi estivi.L’intervento prevede l’utilizzo di materiali drenanti e dai colori caldi, che aiutano a ridurre l’abbagliamento e le isole di calore. Saranno scelti arredi urbani in sintonia con l’anima green del progetto. Piazzale Ceccarini sarà attrezzato per eventi, spettacoli e installazioni, diventando un palcoscenico a cielo aperto per l’offerta culturale e di intrattenimento della città. L’intero intervento è in linea con i principi di sostenibilità, accessibilità e inclusività, mirando a migliorare la qualità urbana e l’attrattività del centro.