Riccione, una “Festa dei cento giorni” con diecimila persone

Una festa entrata nel cuore degli studenti a Riccione. Diecimila persone provenienti da Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, oltre che da numerose altre città italiane, questi i numeri dell’evento dei Cento Giorni tra le serate di ‘svago’ del 9, 10, 13 marzo (in Viale Ceccarini e al Cocoricó) e quella culturale del 12 marzo presentata ieri presso il cinema del Palazzo dei Congressi di Riccione e realizzata grazie al contributo di Binance, main sponsor dell’evento.

Il 12 marzo infatti, dalle 15 alle 18, presso il Palazzo del Turismo di Riccione, si terranno incontri e testimonianze rivolti agli studenti, con ospiti provenienti dal mondo dello sport, delle professioni, della psicologia e dell’economia, tra questi anche l’ex Inter, Danilo D’Ambrosio. Sarà inoltre osservato un momento di silenzio per le vittime della tragedia avvenuta a Crans-Montana.

“I Cento Giorni nascono per celebrare i cento giorni alla maturità, ma negli anni sono diventati qualcosa di più di una semplice festa. Rappresentano un vero rito di passaggio: gli studenti iniziano a lasciare alle spalle l’adolescenza per affacciarsi al mondo adulto. Per questo abbiamo costruito l’evento attorno a due obiettivi: offrire agli studenti occasioni di confronto per aiutarli ad affrontare con maggiore consapevolezza il futuro e, allo stesso tempo, celebrare il percorso fatto finora”, dichiara Federico Rubino, co-organizzatore dell’evento.

“L’evento del 12 marzo consisterà in un talk formativo con ospiti provenienti da mondi diversi che dialogheranno direttamente con gli studenti.

Tra questi interventi anche di realtà come Binance e Red Bull”, aggiunge Federico Ruggeri, dell’organizzazione dei Cento Giorni.

Denis Fabbri, di Abrakadabra, ha sottolineato poi come “L’obiettivo è far diventare i Cento Giorni un appuntamento di sette giorni, sempre più nazionale, capace di contribuire anche alla destagionalizzazione turistica della città”.