Riccione, una donna sui binari in stato confusionale: i Carabinieri la salvano prima dell’arrivo del treno

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio a Riccione. Verso le 17.30 i Carabinieri sono intervenuti tra via Tripoli e XIX Ottobre per una ragazza che camminava sui binari con le scarpe in mano. I Carabinieri sono entrati sulla massicciata e l’hanno inseguita per 400 metri prima di raggiungerla e toglierla a forza dai binari mentre stava sopraggiungendo un treno all’altezza di viale Enna. La ragazza in evidente stato confusionale opponeva resistenza e mentre i militari cercavano di mettersi in sicurezza insieme alla giovane scavalcando il muro della ferrovia hanno riportato ferite lievi ed escoriazioni agli arti. La donna, 29enne bolognese con una situazione difficile alle spalle e problemi psichiatrici è poi stata affidata al 118.