Riccione: “Una donna speciale pioniera del turismo”. L’omaggio del Comune ai 100 anni di Virginia Bianchini

L’assessora alla Famiglia, Marina Zoffoli, ha fatto visita a Virginia Bianchini, conosciuta affettuosamente come “Gina”, per celebrare insieme a lei il suo centesimo compleanno, che la signora ha festeggiato domenica 30 marzo. L’assessora Zoffoli ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale di Riccione durante la visita a Casa Pullè, dove Virginia risiede.

Virginia Bianchini è stata una pioniera dell’imprenditoria turistica della zona, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del settore turistico. La sua famiglia ha iniziato la sua attività a Misano nel 1963 con l’acquisizione dell’Hotel Lido, un nome che nel tempo è diventato simbolo di accoglienza e tradizione turistica.

La sua storia è quella di una donna che ha vissuto in prima persona l’evoluzione del turismo e della città, facendo della sua attività un punto di riferimento per molte famiglie che hanno scelto la Riviera come destinazione di vacanza. Virginia, con il suo spirito di intraprendenza e passione, ha contribuito a rendere la nostra regione un luogo di accoglienza e ospitalità.

Nel corso della visita, l’assessora Zoffoli ha avuto modo di esprimere a Virginia il riconoscimento dell’intera comunità riccionese per il suo straordinario traguardo e il suo contributo al panorama turistico della zona, augurandole una lunga vita ancora ricca di salute e serenità.

Il Comune di Riccione in una nota “si unisce a familiari e amici nel celebrare questa donna speciale, un esempio di forza, dedizione e passione, che ha fatto parte della storia della nostra città e del nostro territorio”.