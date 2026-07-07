Riccione, un sudario e un corteo in spiaggia per ricordare i bambini uccisi a Gaza

La spiaggia di Riccione si trasformerà in uno spazio pubblico di memoria, empatia e profonda riflessione civile. Sabato 11 luglio, a partire dalle 18, la cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare all’iniziativa “Un Sudario per i bambini di Gaza”, promossa dall’associazione MondoDonna Onlus in collaborazione con il collettivo Carnia per la Pace con il patrocinio del Comune di Riccione e della Provincia di Rimini. L’evento, che unisce l’alto valore simbolico alla testimonianza pacifica, vedrà il ritrovo dei partecipanti presso il Bagno 90, nella zona del porto canale, da dove prenderà il via un silenzioso e suggestivo corteo lungo la battigia.

Il fulcro della manifestazione è rappresentato da un immenso telo bianco, largo sette metri e mezzo e lungo ben venticinque metri, sul quale sono stati trascritti interamente a mano i nomi dei bambini e dei ragazzi vittime del conflitto: 18.457 uccisi nei soli primi due anni di massacro a partire dal 7 ottobre del 2023. Il sudario arriverà a Riccione da Cesena, dove il giorno precedente si svolgerà un corteo nel centro della città. Si tratta di un’opera collettiva che ha coinvolto centinaia di persone con l’obiettivo di restituire dignità e individualità a ogni singola esistenza spezzata, trasformando le fredde statistiche in una presenza concreta e tangibile. Il cammino del memoriale, che prenderà il via alle 18:30, si concluderà intorno alle ore 19:30 in piazzale San Martino, dove si terrà un momento di approfondimento culturale affidato alla giornalista, storica e saggista Paola Caridi, tra le più autorevoli studiose del Medio Oriente.