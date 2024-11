Riccione un successo “Uniti per la solidarietà” dedicato a Cuore 21 VIDEO GALLERY

Ha riscosso grande successo la manifestazione “Uniti per la solidarietà”, organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini con il patrocinio del Comando Regionale, che si è tenuta sabato 9 novembre al teatro “Oltremare” di Riccione.

Nel corso della serata si è esibita la “Mondaino Youth Orchestra”, la giovanissima orchestra Jazz di Mondaino - tra le Jazz Band più giovani in Europa ed eccellenza nazionale in campo musicale dilettantistico.

Il ricavato stato devoluto a favore della Cooperativa sociale “Cuore 21” di Riccione - che promuove e realizza progetti volti a favorire l’inclusione e l’autonomia di bambini, adolescenti e adulti con sindrome di Down - e servirà a finanziare il progetto “Banda 21 Rulli”, una banda musicale inclusiva.

La serata, condotta dall’artista Gianfranco Gori, alla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Riccione, Daniela Angelini, e di Mondaino, Luisella Mele, ha avuto inizio con un video, realizzato dal Comando Provinciale di Rimini, che ha permesso agli spettatori di vivere un’esperienza immersiva unica: tutti “a bordo” di un’autovettura operativa partita dalla sede della Guardia di Finanza per un viaggio virtuale che ha toccato i luoghi iconici della città di Rimini, Mondaino, sede della MYO, e Riccione, sede della Cooperativa sociale Cuore 21, fino a giungere all’Oltremare di Riccione dove si è svolta la serata.

Diretta dal M° Michele Chiaretti, la MYO ha presentato in anteprima assoluta il nuovo disco “MYO vs MYO”, terza produzione dell’Orchestra appena pubblicato e disponibile per la prima volta proprio per questa occasione. Si sono esibite contemporaneamente sul palco due Big Band, oltre 30 i ragazzi, con lo spettacolo “MYO vs MYO”, nel quale le due formazioni (quella degli under 18 e quella degli over 18) si sono sfidati a colpi di Jazz.