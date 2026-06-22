Riccione. Un successo il Kids Family Festival

Si è conclusa sabato 20 giugno l’edizione 2026 del Riccione Kids Family Festival, rassegna dedicata a bambini, famiglie ed educatori promossa dal Comune di Riccione e prodotta da Ea Comunicazione Eventi nell’ambito della Notte Rosa. Per tre serate piazzale Ceccarini ha ospitato incontri con esperti, spettacoli e attività ludiche.

La serata finale ha aperto con lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che ha affrontato il tema delle differenze tra stili educativi materni e paterni. A seguire, il K-Pop Mania Show ha chiuso il festival con uno spettacolo ispirato ai gruppi della scena internazionale — BTS, Blackpink, Twice — comprensivo di sfilata verso il palco, balcony fan appearance del cast e meet & greet finale.

Il festival era iniziato giovedì 18 giugno con il divulgatore scientifico Vincenzo Schettini e con appuntamenti di educazione ambientale a cura di Tomas Pirani e Mario Colombo. Venerdì 19 erano intervenuti il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e il formatore Michele Liuzzi, affiancati dal Geronimo Stilton Show.

Per tutta la durata della manifestazione, laboratori creativi, spettacoli, stand e personaggi in costume hanno animato il centro di Riccione.