Riccione. Un successo il Kids Family Festival

Riccione
  • 22 giugno 2026
Riccione. Un successo il Kids Family Festival
Riccione. Un successo il Kids Family Festival
Riccione. Un successo il Kids Family Festival
Riccione. Un successo il Kids Family Festival
Riccione. Un successo il Kids Family Festival

Si è conclusa sabato 20 giugno l’edizione 2026 del Riccione Kids Family Festival, rassegna dedicata a bambini, famiglie ed educatori promossa dal Comune di Riccione e prodotta da Ea Comunicazione Eventi nell’ambito della Notte Rosa. Per tre serate piazzale Ceccarini ha ospitato incontri con esperti, spettacoli e attività ludiche.

La serata finale ha aperto con lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che ha affrontato il tema delle differenze tra stili educativi materni e paterni. A seguire, il K-Pop Mania Show ha chiuso il festival con uno spettacolo ispirato ai gruppi della scena internazionale — BTS, Blackpink, Twice — comprensivo di sfilata verso il palco, balcony fan appearance del cast e meet & greet finale.

Il festival era iniziato giovedì 18 giugno con il divulgatore scientifico Vincenzo Schettini e con appuntamenti di educazione ambientale a cura di Tomas Pirani e Mario Colombo. Venerdì 19 erano intervenuti il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e il formatore Michele Liuzzi, affiancati dal Geronimo Stilton Show.

Per tutta la durata della manifestazione, laboratori creativi, spettacoli, stand e personaggi in costume hanno animato il centro di Riccione.

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