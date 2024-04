Riccione, un nuovo “Bee Hotel” per api e insetti impollinatori per la Giornata della Terra

Si celebra lunedì 22 aprile la Giornata mondiale della terra istituita nel 1962 e riconosciuta in 193 Paesi per affermare la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del pianeta in cui viviamo. In questa occasione, anche la città di Riccione, assieme a Futuro Verde A.P.S., organizza momenti di festa e impegno per un domani più sostenibile con una doppia iniziativa.

Domenica 21 aprile a Villa Mussolini

All’interno della serra nel Giardino sul mare a Villa Mussolini, sul lungomare della Libertà di Riccione, si svolgerà, domenica 21 aprile dalle 17, un momento di riflessione e confronto grazie a uno speech del noto meteorologo televisivo, Paolo Sottocorona per parlare di cambiamenti climatici e di mutamenti sociali dovuti a essi.

Inoltre, sarà l’occasione per l’associazione Futuro Verde di consegnare al Comune un ulteriore Bee Hotel per api e insetti impollinatori da installare in uno dei parchi cittadini. Infatti, sono già 3 le piccole casette installate in città come parte del progetto “Bee Hotel a Riccione” realizzato in collaborazione con Be Kind e Coop Alleanza 3.0.

“In occasione della Giornata mondiale della terra, continua la sinergia assieme a realtà, come Futuro Verde, impegnate nella sensibilizzazione e nella cura di ciò che ci circonda. Un grazie a Futuro Verde e a realtà come questa impegnate nella diffusione di un chiaro e importante senso civico verso ciò che ci circonda. Sono tra i 300 e i 400 chilogrammi, i rifiuti raccolti nei clean up organizzati assieme a Futuro Verde e a diverse realtà ambientali: ora l’impegno prosegue e continua nella protezione degli insetti impollinatori, con la consegna di un ulteriore bee hotel in un’occasione bella e importante, come quella in programma domenica. Da oltre 30 milioni di anni, infatti, le api consentono di preservare la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi grazie alla loro azione di impollinazione”, dichiara Christian Andruccioli, assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica.

“E’ molto importante portare sempre più casine per api e insetti impollinatori nei parchi della città di Riccione. Infatti, dipendiamo da insetti impollinatori per l’80% di ciò che utilizziamo: non solo quello che mangiamo, ma anche quello che indossiamo, le medicine, i coloranti. Tutto dipende dal lavoro di impollinazione da parte di queste creature. Proteggere e tutelare le api e gli insetti impollinatori non è solo prioritario per la tutela della biodiversità, ma è anche un obiettivo di interesse comune” commenta Alessandro Romano, vicepresidente di Futuro Verde A.P.S..