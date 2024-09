Riccione: “Un Natale dal mare”, due mesi di iniziative dal 24 novembre al 24 gennaio

Il lungomare di Riccione si trasforma in una lunghissima pista di ghiaccio, l’elemento dell’acqua si diffonde nelle installazioni luminose del centro e del porto canale, il mondo del mare caratterizza il villaggio di Babbo Natale. È il Riccione Christmas Sea che, dal 24 novembre al 24 gennaio, porta in città il progetto “Un Natale dal mare.”

L’elemento naturale del mare contaminerà le installazioni luminose e le scenografie urbane che si diffonderanno nel centro della città. Le installazioni artistiche si baseranno su una lunga scia di filamenti luminosi a sviluppo longitudinale con led a basso consumo a luce calda, posizionati in modo sfalsato lungo Viale Ceccarini - The Shopping Wave per garantire un effetto scenografico che richiama le onde del mare, fino ad allungarsi lungo viale Dante e al porto canale.

Il tema dell’elemento dell’acqua nelle sue tre forme (solida, liquida e gassosa) si diffonderà in tutto il centro della città sotto forma di installazioni suggestive. Se i viali del centro cominceranno a muoversi seguendo le forme dell’onda, il lungomare, fino a piazzale Roma, si trasforma completamente in una pista di pattinaggio su ghiaccio grazie al Lungomare Ice Park, mentre grandi bolle luminose galleggianti (che rimandano all’acqua nella sua forma gassosa) accenderanno la darsena con il progetto artistico Il Viale delle Bolle. Qui, sulle acque del porto, si rispecchierà maestoso anche il grande Albero di Natale - Xmas Tree, sentinella luminosa che accoglierà i visitatori nel cuore delle feste di Riccione.

Piazzale Ceccarini si trasformerà in H2O Arena, cuore della programmazione artistica e del palinsesto degli spettacoli delle feste mentre in Piazzetta del Faro le suggestive installazioni luminose a tema marino faranno da contorno scenografico alla grande slitta di Santa Claus che, entrata in città, contrassegna il Villaggio di Babbo Natale. L’intera area della piazza sarà attrezzata con un impianto per la riproduzione di musica in filodiffusione, così da enfatizzare l’ambientazione marina con un sottofondo sonoro ricco di effetti ispirati al rumore delle onde e degli abitanti del mare.

A disegnare i simboli del Natale di Riccione lungo i percorsi del centro ci saranno le decorazioni pavimentali diffuse realizzate con una specifica tecnica pittorica attraverso materiali sostenibili e rimovibili. Le opere si svilupperanno nelle aree di viale Ceccarini, viale Dante, piazzale Ceccarini e del porto canale.

Il palinsesto di Riccione Christmas Sea

Il palinsesto di Natale Capodanno a Riccione abbraccerà due mesi, dall’inaugurazione del 24 novembre al termine fissato per il 24 gennaio. Si parte con l’inaugurazione del progetto di Natale il 24 novembre, per poi proseguire l’8 dicembre con l’accensione del Grande Albero sul porto canale e il 24 dicembre con il Concerto Gospel della vigilia. A seguire, nei giorni che precedono il Capodanno, sono in programma due attesi e tradizionali momenti in musica: La Notte dei sogni e il Concerto degli auguri. Il Capodanno sarà lungo tre giorni, il 30 e 31 dicembre e il 1 gennaio. Il nuovo anno si aprirà con alcuni appuntamenti molto amati e attesi: il classico Tuffo di Capodanno e la Festa della Befana il 6 gennaio. Il 24 gennaio il palinsesto di Riccione Christmas Sea volgerà al termine con l’evento di chiusura.

Ad arricchire il ricco palinsesto natalizio ci saranno anche le numerose proposte d’intrattenimento, dalla cultura allo sport, dalla tradizione alla musica al teatro che abbracceranno tutto il periodo, dal centro ai quartieri della città.