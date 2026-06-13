Riccione, un fotosensore per monitorare i ciclisti

Un nuovo occhio sulle strade di Riccione pronto a spiare il comportamento dei ciclisti: sul lungomare il comune sta installando un nuovo sensore urbano ad alta tecnologia.

Non fa multe, e sul fronte della privacy la tutela è totale: al passaggio l’apparecchio scatta un singolo fotogramma, lo analizza, classifica il mezzo e lo cancella immediatamente. Nessuna conservazione delle immagini.

Questo perché il sistema è pensato per studiare, in tempo reale e in totale autonomia, il transito di biciclette e auto, capire quante persone scelgono la bicicletta, in quali orari e come si integrano i diversi mezzi sul territorio.

Secondo il comune e l’unione europea, che ha finanziato per intero questa iniziativa, raccogliere questi dati permetterà di pianificare meglio i percorsi ciclabili del domani, rendendoli più connessi e sicuri. Il fine ultimo è quello della città intelligente, una Riccione capace di conoscere i propri transiti e ridurre il traffico per rendere le strade più accoglienti.