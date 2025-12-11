Riccione, un doppio “tutto esaurito” per la “Notte dei Sogni” e lo spettacolo di Paolo Cevoli

Sono andati letteralmente a ruba i biglietti-invito messi a disposizione da lunedì 8 dicembre allo Iat del Palazzo del Turismo per due tra le serate clou delle festività riccionesi: “La notte dei sogni” del 26 dicembre e lo spettacolo di Paolo Cevoli “Figli di Troia” del 28 dicembre. I due appuntamenti, gratuiti e ospitati nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi, hanno registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo (i biglietti di Cevoli sono andati sold out in meno di due ore).

La Notte dei Sogni, che unisce il Concerto degli Auguri alla consegna del Premio San Martino d’oro – Città di Riccione, si conferma uno degli eventi più amati dai cittadini e dagli ospiti. L’edizione 2025 porterà sul palco una rilettura contemporanea della musica di Giacomo Puccini con Turandot – Principessa d’improvviso, progetto originale della pianista e compositrice Eugenia Canale, accompagnata dal Rebus Quartet. I celebri temi pucciniani – da Nessun Dorma a Tu che di gel sei cinta – saranno reinterpretati attraverso improvvisazioni jazz, swing e atmosfere ragtime, in un incontro tra tradizione e sperimentazione che ha attirato un pubblico numeroso, contribuendo al rapido sold out. A condurre la serata sarà Simona Mulazzani, con diretta su Icaro Tv.

Il secondo tutto esaurito riguarda Paolo Cevoli che il 28 dicembre porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Figli di Troia”. Un viaggio ironico e profondamente umano tra miti antichi, esploratori, fiabe e memorie familiari: da Enea a Colombo, da Cappuccetto Rosso al padre dell’artista emigrato in Australia negli anni ’50. Uno storytelling che mescola storia, identità e radici romagnole: irresistibile per il pubblico riccionese.