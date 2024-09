Riccione, un cadavere trovato nel Rio Melo

Un corpo senza vita ritrovato a Riccione. Nella serata di giovedì è stato rinvenuto un cadavere nelle acque del Rio Melo, nella zona di via Venezia a Riccione. Una volta appresa la notizia sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi e a far rimuovere dal torrente il corpo, che era in avanzato stato di decomposizione. Questo fa ipotizzare che fosse in acqua da molto tempo. La persona indossava dei jeans e delle scarpe da tennis, marca New Balance. Appare probabile che il magistrato di turno disponga l’autopsia per risalire alle cause del decesso. Al momento non è nota l’identità della persona trovata, ma le calzature New Balance invitano a pensare che possa trattarsi di Giancarlo Pari, 77enne ex ferroviere in pensione scomparso lo scorso giugno.

In questi mesi la famiglia si è attivata a tutto campo nelle ricerche, contattando anche “Chi l’ha visto?”.