Riccione, un “5” al Superenalotto vale quasi 58mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di Superenalotto di giovedì 18 dicembre, con il Jackpot che arriva a 93,6 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 19 dicembre 2025. È festa però per una persona che ha centrato un 5 da 57.972,02 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Riccione presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria in Via Emilia, 50. La combinazione vincente è stata: 7 – 28 – 63 – 69 – 73 – 77 – J 64– SS 14. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 18 dicembre ha assegnato 408.282 vincite.