Riccione, ubriaco alla guida, fornisce più volte generalità false: dopo il foto-segnalamento si scopre che non ha la patente

Durante il fine settimana appena trascorso, gli agenti della Polizia Locale di Riccione hanno effettuato controlli sulle strade, in particolare nelle aree centrali, in piazzale Curiel e in viale Torino, accertando cinque violazioni per guida in stato di ebbrezza e ritirando quattro patenti. Un conducente fermato per guida in stato di ebbrezza ha più volte fornito generalità false, rendendo necessario un foto-segnalamento presso la Questura di Rimini, dove si è scoperto che guidava senza patente.