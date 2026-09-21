Riccione, turni da 18 ore, minacce e aggressioni per lavorare al kebab: tre condanne per caporalato

Lavoravano fino a 18 ore al giorno, senza mai un giorno di riposo, controllati a vista dalle telecamere e costretti a vivere in alloggi degradanti. Un incubo fatto di sfruttamento, minacce e aggressioni fisiche a cui erano sottoposti diversi lavoratori extracomunitari impiegati in una rivendita di kebab a Riccione. Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Rimini, al termine di un processo celebrato con la formula del giudizio abbreviato, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dei tre gestori. I tre sono stati ritenuti responsabili dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre che di lesioni personali e minacce.