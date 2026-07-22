Riccione, “Tu mi piaci tanto”: all’Aquafan spunta Sayf VIDEO

Nella terza tappa del festival Maxibon Music Wave, all’Aquafan di Riccione è arrivato Sayf. Il rapper e cantautore ligure si è scatenato sul palco della Piscina Onde, con le sue grandi hit, sfidando anche il maltempo. La tempesta ha risparmiato infatti la collina di Riccione, ieri pomeriggio, e l’appuntamento di Sayf si è svolto regolarmente. La Piscina Onde di Aquafan si è trasformata in un’arena a cielo aperto per Sayf, conosciuto dal grande pubblico anche per essere arrivato secondo al Festival di Sanremo di quest’anno.

L’artista ha regalato al pubblico una scaletta esplosiva, facendo cantare e ballare tutti. Tra le hit spiccano i brani “Buona domenica”, “Tu mi piaci tanto” e “Sto bene al mare”, scritto con Marco Mengoni e Rkomi. Sayf ha avuto l’onore di suonare la celebre campana di Aquafan, dando ufficialmente il via alla spettacolare Maxi Onda. Sorridente, disponibile, il cantante si è intrattenuto a chiacchierare con i fan presenti. Un affetto, quello del pubblico, dimostrato anche dai chilometri percorsi: moltissime persone sono arrivate da ogni angolo d’Italia, come Rapallo, Milano, Roma, Tropea. Sayf si è concesso generosamente per selfie e autografi, e ha condiviso alcune riflessioni sul suo attuale momento artistico: “Mi sento davvero fortunato ad avere un tour così pieno in tutta Italia. Facciamo tanti chilometri e abbiamo molto da fare ma è un’emozione continua”. Sayf ha parlato anche del suo processo creativo: “Studiare strumenti musicali fin da piccoli, come ho fatto io con la tromba, serve ad ampliare la mente. È una passione che aiuta moltissimo. Quando scrivo canzoni, a volte parto da alcune frasi e poi viene la melodia. A volte il contrario. Il processo creativo varia ogni volta”.