Riccione, trovato cadavere in casa dopo almeno 10 giorni, disposto l’esame del dna

Servirà l’esame del Dna per risalire con certezza all’identità dell’uomo di 68 anni ritrovato cadavere nel suo appartamento in zona Alba di Riccione. A dare l’allarme intorno alle 10.30 di ieri mattina un nipote del pensionato che non vedeva lo zio da almeno una decina di giorni. A quanto pare, dall’appartamento del pensionato si sprigionava un forte cattivo odore probabilmente dovuto alla presenza del corpo ormai senza vita.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale