Riccione, troppi topi e rifiuti abbandonati: “In arrivo più sanzioni e controlli”

Giro di vite contro il degrado, arriva una maxi ordinanza che non solo punisce l’abbandono dei rifiuti, ma soprattutto vieta di dare cibo agli animali selvatici. Un divieto che l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli definisce necessario: «Dare cibo agli animali selvatici è un’azione pericolosa per la loro salute e comporta il rischio di un possibile aumento del numero di alcune specie, potenzialmente dannose sia per l’ambiente che per altri animali». L’ ordinanza applica l’inasprimento di controlli e sanzioni riguardo al divieto di abbandono dei rifiuti e inserisce multe anche chi vìola il divieto di nutrire gli animali selvatici.

Le segnalazioni da parte dei cittadini si fanno sempre più frequenti. In particolare, al parco della Resistenza è stato denunciato l’arrivo massiccio di topi accanto al laghetto delle anatre. Un post sui social descrive la situazione in questi termini: «I nuovi abitanti del parco: topi. Tantissimi, li notavo da tempo, non li ritengo adatti a un lago cittadino frequentato soprattutto da bambini». Il degrado non riguarda solo la fauna: nel parco l’erba è alta, si notano rifiuti sparsi e persino le deiezioni umane sono diventate una triste realtà. «Abbiamo un parco che era una perla, ora è abbandonato», denuncia un residente via social.