Riccione, travolta da un’auto: chi era la 55 enne uccisa da un pirata della strada

È stata probabilmente travolta da un’auto a velocità abbastanza sostenuta che l’ha colpita alle spalle scaraventandola a terra. Non è morta subito. In una reazione istintiva la vittima è riuscita a trascinarsi verso il lato della strada nel tentativo di trovare riparo, perdendo una scarpa nel centro della carreggiata e sbattendo, poi, la testa contro il muretto di cinta di un giardino privato.

Questa è l’ipotesi più accreditata al momento, perché quanto accaduto ieri mattina, poco prima delle 9 in viale Galliano a Riccione, resta ancora un mistero. Per i carabinieri si tratta di un omicidio stradale con omissione di soccorso. Solo nei prossimi giorni, l’autopsia che sarà disposta dal sostituto procuratore, Daniele Paci, potrà dare qualche risposta in più sulla morte di una donna di 55 anni di Riccione, Antonia Conti, illustratrice scientifica, nubile e senza figli, ritrovata senza vita sull’asfalto.

