Riccione. Tra musica e cultura l’estate si passa anche al Museo

Un’estate di cultura e musica è proposta quest’anno dal Museo del Territorio di Riccione tra matinée e serate musicali e incontri sulla storia e l’archeologia.

Le matinée musicali: ultimo appuntamento lunedì 29 luglio

Proseguono lunedì 29 luglio alle ore 10, le matinée musicali al museo con la performance di giovani musicisti del territorio locale, appassionati di canto, pianoforte, sax e violino. Al terzo e ultimo appuntamento con la musica classica, parteciperanno i giovani talenti che studiano presso le scuole di musica e i conservatori di Rimini e Pesaro: Anita Casadei (violino), Matteo Conti (pianoforte), Lorenza Dionigi (violino), Giona Giampaoli (pianoforte), Carlotta Mariani (violino), Nicola Monaldi (sax), Blueanne Salvi (voce), Ginevra Vandi (pianoforte), Yaoxi Hu (pianoforte). Alcuni brani presentati nel corso delle matinée sono stati composti dai giovani musicisti, tra cui “Larice” di Giona Giampaoli. Insieme a loro anche Dennis Oppido, pianista già vincitore di numerosi premi.

Le serate al museo tra musica e storia

Gli appuntamenti musicali del Museo del Territorio proseguono martedì 30 luglio alle 21 con l’ultimo concerto della rassegna “Le serate al museo”, dedicata al genere classico, intitolata “Amore e Psiche, un viaggio nel mito”: il pianoforte del maestro Antonio D’Abramo sarà accompagnato dalla voce narrante di Francesca Di Modugno per regalare al pubblico brani e musiche di Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, e Glass.

Il palinsesto de “Le serate al museo” prosegue nel mese di agosto con le conferenze sulla storia e l’archeologia: martedì 6 agosto alle 21 si comincia con “Chiacchierando con gli archeologi sul paesaggio riminese nel Medioevo”, in compagnia di Daniele Sacco, professore di Archeologia cristiana e medievale dell’Università di Urbino, martedì 20 agosto (ore 21) si prosegue con “Le lastre fittili di Riccione. Studio e valorizzazione di un ritrovamento eccezionale” a cura di Francesco Belfiori, archeologo della Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Chiude la rassegna la conferenza “Cercando Radici. Alla scoperta dei nostri antenati”, in programma martedì 27 agosto alle 21, a cura di Matteo Borelli, docente dell’Università Primo Levi di Bologna.