Riccione, tra il materasso e il comodino nascondeva oltre un chilo di cocaina: 23enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un 23enne albanese domiciliato nella provincia di Pesaro, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito nel corso di un servizio di controllo, durante il quale i militari hanno notato uno movimento sospetto nei pressi di un esercizio pubblico di Riccione: un’utilitaria effettuava una breve sosta per far salire e scendere rapidamente una persona, già nota come assuntore. Quest’ultima, fermata subito dopo, consegnava spontaneamente due dosi di cocaina appena acquistate.

Alla guida del veicolo veniva identificato l’albanese e la successiva perquisizione personale effettuata sul posto, permetteva di rinvenire, occultati negli indumenti intimi, 23 involucri termosaldati contenenti complessivamente 15 grammi di cocaina, oltre a 110 euro in contanti.

L’attività di polizia giudiziaria veniva estesa al domicilio del giovane, dove i Carabinieri rinvenivano un consistente quantitativo di stupefacente. All'interno della camera da letto, infatti, occultati tra il materasso e il comodino, venivano recuperati 4 panetti sigillati per un totale di oltre 600 grammi di cocaina, ulteriori 4 involucri in cellophane dal peso complessivo di 300 grammi e 32 dosi per ulteriori 30 grammi di cocaina. Oltre alla sostanza, gli operanti hanno sequestrato due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento e una somma in contanti di oltre 2.000 euro custoditi in una cassaforte.

Complessivamente è stato sequestrato oltre un chilo di cocaina e tutto il denaro rinvenuto, poiché ritenuto provento dell'attività illecita.

L'arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.