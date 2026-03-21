Riccione tra artigianato e avanguardia: il Porto si trasforma per una Pasqua “Slow & Tech”

Ogni angolo di Riccione si anima con l’arrivo della Pasqua: la città si apre alla primavera e invita a una passeggiata tra i suoi luoghi più iconici. Dal porto al ponte di viale Dante, gli spazi urbani si trasformano per l’occasione in una suggestiva cornice a cielo aperto, pronta ad accogliere il racconto dell’artigianato contemporaneo e della creatività di “Fièra – L’arte del fare”, insieme alla proposta sonora d’avanguardia di “Elettro Pasqua” pensata per coinvolgere anche il pubblico più giovane.

L’iniziativa, che vede la sinergia tra il consorzio d’area Viale Ceccarini e Bexx Italia con il patrocinio del Comune, punta a ridefinire l’offerta turistica pasquale unendo il fascino del “fatto a mano” ai nuovi trend della musica elettronica.

Il Porto Canale diventa “boutique” della creatività

Dal 4 al 6 aprile (dalle 10:00 alle 23:00), il porto canale ospiterà l’edizione speciale di “Fièra – L’arte del fare”. Non un semplice mercatino, ma un’esperienza immersiva: un racconto a cielo aperto dedicato all’artigianato contemporaneo e alla creatività che invita alla scoperta del valore del fatto a mano, del tempo della produzione e delle storie uniche dei creatori di qualità. In questa nuova cornice, dove l’acqua scandisce il ritmo dei visitatori, l’accento è posto sulla selezione etica e sulla ricerca. Il pubblico potrà incontrare i designer indipendenti, riscoprendo una dimensione di consumo consapevole e profonda.

Il 5 aprile il Ponte di Viale Dante “si accende”

Il cuore della proposta musicale batterà domenica 5 aprile, dalle 16:00 alle 20:00. Il ponte di viale Dante diventerà il palcoscenico di “Elettro Pasqua”, un evento nato con l’obiettivo di sviluppare un sound contemporaneo e coinvolgente. La line-up, curata nei minimi dettagli, vedrà alternarsi dj locali di rilievo: Lorenzo Eclettico, Colombo, Discopatia, Riccardo Piva e Impure. La selezione musicale strizza l’occhio al nuovo movimento di “rinascimento” tra techno e tech-house, confermando la vocazione della Perla Verde come laboratorio delle nuove tendenze sonore.

Una Pasqua per tutti

Con questa doppia anima - quella lenta e riflessiva di “Fièra” e quella dinamica di “Elettro Pasqua” - Riccione si conferma una destinazione capace di dialogare con generazioni diverse, offrendo un’accoglienza che sa di storia ma guarda con decisione al futuro.