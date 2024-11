Riccione, tornano le “Castagne della solidarietà” con Famija Arciunesa, Croce Rossa Italiana e Cuore 21

Da sabato 23 novembre, per 3 week end di seguito, tornano le “Castagne della solidarietà” nel salotto di viale Ceccarini (angolo viale Dante). Una vera e propria tradizione per i riccionesi partita nel 1979 grazie a Famija Arciunesa che anche quest’anno ripropone l’iniziativa benefica con a fianco la Croce Rossa Comitato di Riccione e Cuore 21.

Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 19:30 Famija Arciunesa e Croce Rossa Italiana Comitato di Riccione, con il patrocinio del Comune di Riccione, preparano le caldarroste insieme ai ragazzi di Cuore 21 per ritrovarsi e rinnovare la storica tradizione.

Acquistando un cono di castagne si potrà sostenere concretamente le attività di solidarietà delle tre realtà riccionesi coinvolte. Un appuntamento consolidato per cittadini e turisti capace di richiamare le feste popolari che celebrano i prodotti della campagna e della tradizione, le golose caldarroste che accompagnano le passeggiate ai primi freddi, riscaldando le mani e il cuore. Nei tre week end sarà possibile anche effettuare il tesseramento a Famija Arciunesa e acquistare il libro del compianto Giuseppe Lo Magro “A zonzo per Riccione”, autentica anima dell’associazione per tanti anni.

“É una grande soddisfazione dare continuità in viale Ceccarini a questa tradizione - commenta Francesco Cesarini, presidente di Famija Arciunesa - insieme agli amici della Croce Rossa Italiana Comitato di Riccione portiamo avanti questa storica tradizione di Famija Arciunesa e farlo a fianco dei ragazzi di Cuore 21 è molto emozionante. Sono sicuro che in tanti passeranno a trovarci per sostenere le nostre attività benefiche e, se serve, per dare una mano con quello spirito di comunità che è da sempre presente in città”.