Riccione, tornano gli spettacoli di circo-teatro

RICCIONE. Dopo il successo della passata edizione, torna anche quest’anno il “Riccione family show”, la rassegna di circo-teatro sotto le stelle organizzata dal Consorzio Riccione Family Hotels, patrocinata e promossa da Comune di Riccione. Un appuntamento per famiglie e bambini, che quest’anno si sposta nel centralissimo piazzale Ceccarini, proprio di fronte al Palazzo del Turismo.

Cinque le serate in programma, pensate per animare le notti d’estate con spettacoli circensi, acrobazie e comicità: oltre all’inaugurazione di questa sera, martedì 17 giugno, gli altri appuntamenti si terranno il 15 e il 22 luglio, il 4 e il 19 agosto, sempre alle ore 20.30.

La direzione artistica è ancora una volta affidata a Checco Tonti, regista e conduttore, che salirà sul palco anche in veste di attore, giocoliere e mimo. Con lui torna anche Alex Vignoto, nei panni del “manutentore Giani”.

Tra gli ospiti più attesi, il Duo Kaos, compagnia di circo contemporaneo italo-guatemalteca che fonde danza, teatro e acrobazia in performance poetiche ed eleganti, capaci di incantare spettatori di tutte le età.

La grande novità di quest’anno è Eddy Mirabella, in arte Eddy, comico, giocoliere ed equilibrista, conosciuto anche per le sue esibizioni a Zelig. La sua presenza porterà in scena un’esplosione di energia, risate e abilità.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e iniziano alle ore 20.30.