Riccione, tornano gli Assoluti di danza sportiva

Riccione si conferma palcoscenico d’elezione per il grande sport nazionale. Dal 16 gennaio al 22 febbraio, il Playhall (viale Carpi, 24) diventa il cuore pulsante dei Campionati italiani assoluti 2026 di danza sportiva organizzati dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali). Una manifestazione di portata straordinaria che vedrà impegnati oltre 4mila atleti da tutta Italia in un intenso calendario di 17 giornate di gara. In campo tutte le categorie d’età: dai più giovani (8-11 anni) fino agli over 70.

L’assessore allo Sport, Simone Imola, ha evidenziato il valore del sistema sportivo a Riccione: “Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente i Campionati assoluti di danza sportiva, un evento che consolida il ruolo di Riccione come capitale di questa disciplina e punto di riferimento per il movimento sportivo nazionale. Per la nostra città, lo sport non è solo competizione, ma un formidabile strumento di promozione del territorio e un’occasione di incontro che genera energia e vitalità. Vedere migliaia di atleti e le loro famiglie scegliere Riccione conferma la qualità delle nostre strutture e la nostra capacità di fare sistema con partner di prestigio come la Fidesm e la Regione Emilia-Romagna. A tutti i partecipanti va il nostro più caloroso benvenuto, certi che vivranno settimane indimenticabili nella nostra comunità”.

La kermesse, che si snoda lungo 6 fine settimana consecutivi, coinvolgerà 21 discipline suddivise in 7 macro-categorie: danze standard e latino americane, street dance e break dance, danze paralimpiche, accademiche, danze orientali, danze caraibiche, rock’n’roll e boogie-woogie. I numeri confermano l’importanza dell’appuntamento: ogni fine settimana saranno impegnati circa 30 giudici per un totale di 250 ufficiali di gara coinvolti nell’intera manifestazione, con una previsione di pubblico che tocca le 3mila presenze per ogni weekend, arrivando a un coinvolgimento complessivo stimato in circa 20mila persone tra atleti, staff e spettatori.