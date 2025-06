Riccione, torna la festa della Rustida

Piadina calda, sardoncini alla griglia, musica nell’aria e profumo di mare: è tutto pronto per la 61esima edizione della Festa della Rustida, uno degli eventi estivi più attesi, in cui ospitalità, spirito di comunità e voglia di stare insieme si fondono in una serata aperta a tutti, sotto le stelle. Giovedì 12 giugno, nel piazzale del porto (piazzale De Gasperi), Riccione rinnova con questa festa l’omaggio alla solidarietà dimostrata nel lontano 1964, quando, dopo il violento fortunale dell’8 giugno, tantissimi amici e turisti affiancarono i bagnini nella ricostruzione delle strutture balneari.

Un gesto che ha dato vita a una festa popolare con la rustida che celebra la convivialità, la cultura marinara e la gastronomia romagnola, conosciuta negli anni anche come “Festa del Turista” o “Festa del Bagnino”. Un valore riconosciuto dal ministero della Cultura, che ha inserito la manifestazione nel Catalogo generale dei Beni culturali, nella sezione dedicata ai beni demoetnoantropologici, con la denominazione ufficiale: “Festa della Rustida in onore dei turisti: memorie del fortunale dell’8 giugno 1964”.

La festa si svolgerà dalle 20:30 fino a mezzanotte circa: la cooperativa bagnini di Riccione, da sempre promotrice dell’evento, in collaborazione con il Comune di Riccione e i bagnini dell’associazione per la candidatura Unesco, offrirà la tradizionale rustida di pesce, distribuita gratuitamente insieme con la piadina offerta da Riccione Piadina. Immancabile la specialità romagnola nella versione dolce con la nutella, anch’essa offerta gratuitamente da Riccione Piadina. Con una donazione di 5 euro all’associazione, o con l’acquisto diretto in cassa, si riceverà il tradizionale boccale, che darà diritto a consumazioni libere di vino e birra fino a esaurimento.

La serata sarà allietata dall’intrattenimento musicale dell’agenzia Studjo di Mauro Forbicini. Gran finale con lo spettacolo dei fuochi d’artificio previsto intorno alle 23, a cura di Fonti Pirotecnica.