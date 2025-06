Riccione, torna il corso di fumetto per ragazzi

La Biblioteca comunale di Riccione si prepara ad accogliere, per l’ottavo anno consecutivo, uno degli appuntamenti estivi più attesi dai giovani appassionati di disegno: il Corso di fumetto per ragazzi condotto da Niccolò Tonelli, illustratore, fumettista e graphic designer tra i più noti del panorama creativo locale.

Il corso, pensato per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni, prenderà il via sabato 14 giugno e si svilupperà in cinque incontri settimanali, sempre di sabato mattina, fino al 12 luglio. Le lezioni si terranno dalle 10 alle 12 nello spazio all’aperto della Biblioteca, sotto i gazebo, oppure – in caso di maltempo – all’interno della Sala conferenze.

Durante il percorso, i partecipanti affronteranno le basi del disegno, dell’inchiostrazione e della narrazione a fumetti, con l’obiettivo finale di realizzare un volume autoprodotto contenente una propria storia. A fine corso, ogni giovane artista riceverà una copia stampata del fumetto realizzato e un attestato di partecipazione. Il tema su cui i ragazzi si troveranno a mettere in gioco la propria creatività sarà quest’anno il fantasy, uno dei generi più amati dai teenager.