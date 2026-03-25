Riccione, torna “Dinner in the Sky”: la cena a 50 metri di altezza

A Riccione dal 24 al 28 giugno piazzale Roma ospiterà nuovamente Dinner in the Sky, il celebre ristorante sospeso che permette ai partecipanti di vivere un’esperienza gastronomica a 50 metri di altezza, tra il cielo e il mare della Riviera. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, l’attrazione internazionale tornerà nel cuore della Perla Verde, trasformando per cinque giorni il centro di Riccione in uno dei palcoscenici più suggestivi dell’estate. I commensali avranno la possibilità di brindare, sorseggiare aperitivi o gustare menù gourmet sospesi nel vuoto, con il panorama dell’Adriatico e del lungomare riccionese a fare da sfondo a un’esperienza pensata per unire spettacolo, cucina e convivialità.

Dinner in the Sky è una formula ormai conosciuta in tutto il mondo: una piattaforma con tavolo e cucina viene sollevata da una gru fino a 50 metri d’altezza, permettendo agli ospiti di vivere un momento esclusivo in totale sicurezza, accompagnati da chef e staff di servizio che preparano e raccontano i piatti direttamente in quota. Il tutto arricchito dalla presenza di ospiti d’eccezione. I nomi delle guest star saranno svelati nelle prossime settimane.