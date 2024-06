Riccione, The Kolors: “Cabriolet Panorama” è nata qui VIDEO

Il benvenuto all’estate 2024 è arrivato venerdì sera dalla piazza più iconica della Riviera, piazzale Roma, gremita all’inverosimile per l’evento “Unwrap the Summer – Un’estate da scartare insieme”. La stagione più bella a Riccione si è accesa con la musica e lo spettacolo firmati Cornetto Algida, un evento di grande successo che ha avuto come protagonisti i The Kolors, Sarafine, Mattia Zenzola, Davide Vavalà e a sorpresa Giovanni Cricca. Ma i protagonisti sono stati soprattutto i riccionesi e i tanti ospiti della città che hanno riempito piazzale Roma per divertirsi, ballare e cantare a piena voce le più belle hit di un gruppo di grido come i The Kolors ma anche quelle della elettrizzante Sarafine.

La giornata di festa si è accesa con l’apertura, nel pomeriggio, del villaggio del Cornetto Algida dove tutti hanno potuto divertirsi con le numerose attività interattive proposte nei quattro corner dedicati al gelato simbolo dell’estate e dell’allegria, giocare e vincere i gadget, truccarsi nel make up corner e ballare insieme al ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici di Maria 2022. Davide Vavalà, Tiktoker da milioni di followers e artista dallo stile urban, si è esibito in una live performance che ha scatenato l’esercito degli smartphone.

Ad aprire la serata in musica è stata la giovane ed eclettica cantautrice Sarafine, vincitrice di X Factor 2023. Poi la scena se la sono presa i The Kolors, ricordando a tutti che “questa non è Ibiza”, ma Riccione, poi “Karma” (la hit dello spot del Cornetto Algida) e tutti i loro principali successi, da “Un ragazzo, una ragazza”, “Italodisco” lanciata con “Another One Bites the Dust” dei Queen come intro e “Cabriolet Panorama” della quale Stash, la voce dei The Kolors, ha raccontato le origini riccionesi. “Durante il periodo del lockdown - ha riferito al pubblico prima dell’esibizione -, c’era una sessione a distanza e io mi trovavo nella stanza di un hotel a Riccione, città che io amo particolarmente: abbiamo deciso di scrivere una canzone pensando all’estate, proprio qui è nata Cabriolet Panorama”.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi: “Un grande spettacolo, una bellissima serata per Riccione che ha aperto l’estate con una piazza straripante di entusiasmo ed energia. Siamo orgoglioso che grandi partner come Cornetto Algida scelgano Riccione per manifestazioni di livello così alto e così affini rispetto alla nostra proposta turistica. Lavoreremo per consolidare e intensificare rapporti così produttivi e benefici in termini promozionali come questo”.