Riccione Terme, il Comune: “Certezze sul piano di sviluppo”

Nella giornata di mercoledì 17 luglio, la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli hanno incontrato la presidente del Consiglio di amministrazione di Riccione Terme Roberta Piccioni “per chiedere certezze - si legge in una nota - riguardo al piano di sviluppo del complesso termale. L’incontro è stato convocato anche a seguito delle preoccupazioni espresse dai sindacati e dagli operatori economici della zona, preoccupazioni che l’amministrazione comunale ha condiviso e sostenuto fin dall’anno scorso, quando era stata a rischio la riapertura delle Terme”.

La sindaca Angelini e l’assessore Andruccioli hanno ribadito “il loro massimo supporto e l’impegno dell’amministrazione comunale e hanno stimolato la proprietà verso l’impegno a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività termali, riconosciute come un’importante risorsa per il turismo e l’economia locale. Durante l’incontro sono stati affrontati i temi cruciali relativi agli investimenti necessari per rilanciare le strutture e migliorare i servizi offerti ai turisti e ai cittadini. La sindaca e l’assessore hanno sottolineato l’importanza di interventi concreti per riaprire il parco “Perle d’Acqua” e per potenziare l’intero complesso termale, garantendo così un futuro sostenibile e competitivo. L’amministrazione comunale di Riccione continuerà a monitorare da vicino la situazione e a lavorare in stretta collaborazione con Riccione Terme per trovare soluzioni adeguate che possano assicurare la stabilità occupazionale dei dipendenti e il rilancio delle attività termali. La disponibilità al dialogo e alla cooperazione sarà fondamentale per superare le sfide attuali e per valorizzare una delle eccellenze del territorio riccionese”.