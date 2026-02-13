Riccione, tentato furto in un locale: due uomini arrestati dai Carabinieri

Provano a forzare la cassa ma il colpo va a vuoto. Nelle prime ore della mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto due uomini ritenuti responsabili di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio pubblico del territorio.

Intorno alle 5 la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione di un allarme in funzione presso un esercizio pubblico in viale Veneto ed ha immediatamente allertato una pattuglia della Sezione Radiomobile che si è tempestivamente portata sul posto. I militari, da un primo sopralluogo, potevano verificare che ignoti, dopo aver forzato una porta laterale dell’esercizio, si erano introdotti all’interno e avevano tentato di forzare la cassa, senza tuttavia riuscire ad aprirla. Dopo aver rovistato nel locale, si erano allontanati a bordo di un’autovettura come accertato dai sistemi di videosorveglianza.

Le ricerche attivate consentivano ad una delle auto in circuito di intercettare il veicolo non lontano dal luogo, di bloccarlo e di procedere al controllo degli occupanti, identificati in un 34enne e un 45enne, entrambi residenti in provincia di Rimini e con precedenti di polizia. I Carabinieri, alla luce dei trascorsi dei due, decidevano di procedere ad una perquisizione sul posto che consentiva di rinvenire, sul sedile posteriore del veicolo, di arnesi atti allo scasso, recuperati e sottoposti a sequestro.

I due uomini sono stati quindi dichiarati in stato di arresto per le ipotesi di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Riccione, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.