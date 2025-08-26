Riccione. Tentata spaccata in gioielleria con le mazze

Tentato furto nella notte tra lunedì e martedì, verso le 3.30, alla gioielleria JW24 di viale Ippolito Nievo, nei pressi del Cinepalace. Tre uomini armati di mazze hanno provato a sfondare la vetrina, ma il colpo è stato sventato dall’intervento della Css Vigilanza, società incaricata dal Consorzio Ceccarini, che ha fatto scattare l’allarme costringendo i malviventi alla fuga. Decisivo anche il rapido supporto dei carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione. Nessun bottino, solo danni alla vetrina. L’episodio rilancia la richiesta degli esercenti di garantire una sorveglianza notturna costante sul viale.