Riccione, tamponata da un’auto mentre è in bici con la figlia: donna grave all’ospedale

Grave incidente stradale questa mattina in viale Portofino a Riccione. Una donna percorreva la strada in bicicletta in direzione centro, con la figlia di sei anni seduta sul sellino posteriore, quando è stata tamponata da una Volvo XC 60 guidata da un uomo e con due ragazzi a bordo che procedeva nella stessa direzione. A causa dell’urto la donna è stata sbalzata dalla bici, finendo per colpire il parabrezza dell’auto con la testa prima di cadere rovinosamente a terra con sospetto trauma cranico. La donna è stata trasportata in elimedica in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Ferite lievi per la bambina.