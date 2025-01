Riccione, svelato il volto del nuovo viale Ceccarini: investimento da 16 milioni, si parte il 10 febbraio VIDEO

All’interno della piramide del Cocoricò, Riccione è stato svelato il nuovo viale Ceccarini, cuore pulsante della città e simbolo della sua identità, attraverso un ambizioso progetto di rinnovamento che ne esalta la storia, la bellezza e la vivibilità. Con un design innovativo che coniuga tradizione e modernità, il nuovo viale Ceccarini (e viale Dante nel tratto fino a piazzale Ceccarini) sarà caratterizzato da una pavimentazione pregiata in travertino dai colori caldi della terra, dalla texture ispirata all’eleganza della sartorialità italiana, arricchita da elementi di arredo urbano sinuosi e accoglienti, pensati per favorire la socialità e il relax.

Città giardino

Spazi verdi rigogliosi daranno vita a un “bosco filare”, con alberature e arbusti selezionati per enfatizzare il concetto di Riccione come città giardino. I pini esistenti verranno protetti, valorizzati e integrati nel nuovo disegno urbano mentre il tratto tra lungomare e viale Milano sarà valorizzato dalla presenza delle palme. Il “Palo Ceccarini”, un innovativo sistema di illuminazione, offrirà giochi di luce ed effetti sonori per creare un’atmosfera unica e coinvolgente, ospitando il “Plug-in Diamante”, una preziosa illuminazione decorativa con funzione scenografica. Il primo tratto interessato dalla trasformazione - i cui lavori di realizzazione prenderanno il via il prossimo lunedì 10 febbraio e che è compreso tra il lungomare e viale Milano (incluso) - si trasformerà in un’Oasi urbana, un punto di incontro e socializzazione.

Contemporaneamente, sempre il 10 febbraio, prenderanno il via i lavori per il Lungomare del Sole, l’attuale viale Torino, un importante progetto di riqualificazione della fascia costiera. L’intervento punta a valorizzare la connessione tra la città e il mare attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili immersi in un paesaggio verde, con dune naturali e aree relax pensate per favorire il benessere e la fruizione sostenibile del litorale. L’integrazione di viale Torino nella Ciclovia Adriatica rafforzerà la mobilità dolce, offrendo un tracciato sicuro e panoramico per ciclisti e pedoni. Pavimentazioni drenanti, spazi ombreggiati e arredi urbani eleganti renderanno il Lungomare del Sole un luogo accogliente e vivibile in ogni stagione, migliorando l’accessibilità e il comfort per cittadini e turisti.

La sindaca: “Nasce un sogno collettivo”

Con i primi interventi per sedici milioni di euro di investimenti, prende così il via Viva Riccione, il progetto di riqualificazione urbana del Comune di Riccione, pensato per rendere la città più vivibile, bella e attrattiva, migliorando la qualità della vita di residenti e turisti. Nato dalla strategia di rigenerazione del nuovo Piano urbanistico generale, il progetto condurrà a una profonda trasformazione della città nei suoi luoghi più iconici: da viale Ceccarini al Lungomare del Sole - i primi due cantieri a partire - dal porto alle principali arterie commerciali, al Paese. “Oggi diamo vita a un sogno collettivo - dichiara Daniela Angelini, sindaca di Riccione -: Viva Riccione è l’inno di una città che respira futuro, che guarda avanti, che si rinnova per ritrovarsi ancora più viva e vibrante. Questo è un cambiamento che guarda lontano, e che renderà Riccione una città più moderna, più verde, più connessa con i suoi cittadini e con il mondo. Partiamo da viale Ceccarini, il simbolo identitario per eccellenza di Riccione, per dare il via a un percorso di trasformazione che coinvolgerà tutta la città. È una sfida ambiziosa, che affrontiamo con grande coraggio, perché oggi stiamo costruendo il nostro domani”.

Un investimento di circa 16 milioni di euro

Christian Andruccioli, assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana, sottolinea l’importanza strategica di questi interventi e la cura posta nella pianificazione dei cantieri: “Viva Riccione guarda a una città green, creativa e intelligente. Con il nuovo viale Ceccarini e il nuovo Lungomare del Sole, la visione di una città all’avanguardia, modello di accoglienza e innovazione, diventa realtà”. Il piano complessivo prevede un investimento di circa sedici milioni di euro: nove milioni e 380mila per viale Ceccarini e la prima parte di viale Dante (fino a piazzale Ceccarini), e di sei milioni e 300mila per il nuovo Lungomare del Sole (un milione e 665mila per il primo tratto interessato dai lavori, compreso tra piazzale Marinai d’Italia e il bagno 29) che si collegherà alla Ciclovia Adriatica di Misano Adriatico. Grazie a questi primi due progetti verranno rinnovati oltre 25mila metri quadrati di territorio, coinvolgendo aree chiave della città. “Oltre a essere opere di riqualificazione - prosegue l’assessore Andruccioli -, questi interventi segnano un cambio di paradigma, un nuovo modello urbano che mette al centro le persone, la bellezza e la sostenibilità, e che sarà realizzato insieme a cittadini, operatori economici, associazioni e giovani. La tutela della comunità è una nostra priorità: grazie a una pianificazione curata nei minimi dettagli, la trasformazione avverrà in maniera armoniosa e rispettosa delle esigenze di tutti”.

Via il 10 febbraio

Il progetto del primo stralcio si svilupperà in una unica fase operativa che inizierà il 10 febbraio e terminerà il 30 maggio 2025, per garantire la fruibilità degli spazi durante la stagione estiva. Il Comune di Riccione si impegna a garantire un cantiere ordinato e rispettoso delle esigenze della comunità, fornendo aggiornamenti costanti sull’avanzamento dei lavori. Il secondo stralcio, che interesserà il tratto tra viale Milano e l’incrocio con viale Dante, sarà realizzato a partire dall’autunno del 2025. Il terzo e ultimo stralcio (il tratto tra viale Dante e la ferrovia, e la parte di viale Dante compresa tra viale Ceccarini e piazzale Ceccarini) sarà avviato a partire dall’autunno del 2026. Il nuovo viale Ceccarini sarà quindi realizzato interamente entro la primavera del 2027. Per quanto riguarda il Lungomare del Sole, i lavori del primo stralcio partiranno lunedì 10 febbraio e interesseranno il tratto da piazzale Marinai d’Italia fino alla spiaggia 29 per concludersi entro la fine dell’anno, con interruzione durante i mesi estivi.