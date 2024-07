Riccione Summer Jazz: tempo di incontri con la musica lirica

Melissa Aldana ha incantato il pubblico di piazzale Ceccarini, ieri sera, in quartetto con Kush Abadey alla batteria, Pablo Menares al contrabbasso e al pianista Pablo Held per la parte armonica. La sassofonista cilena vincitrice del prestigioso “Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition” è arrivata a “Riccione Summer Jazz” con il suo stile distintivo e la sua capacità di intrecciare tradizione e innovazione, conducendo il pubblico in un viaggio musicale tra elementi di post-bop e contemporary jazz, armonie tipiche del Centro e Sud America, sua terra d’origine.

Questa sera il Trio Jazz della Filarmonica della Scala e Luca Bragalini a “Riccione Summer Jazz”

Grande attesa per il doppio appuntamento di questa sera in piazzale Ceccarini (ore 21), quando il jazz incontrerà la musica lirica, dando vita a una fusione affascinante e unica. Il Trio Jazz della Filarmonica della Scala, formato da Emanuele Pedrani al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso, Giuseppe Cacciola alla batteria, eseguirà “Opera in jazz” attraverso le più importanti arie del repertorio operistico rielaborate in chiave jazzistica e non solo, spaziando tra musiche di Puccini, Rossini, Verdi, Bizet, Mozart, Pedrani, Zanchi e classici del repertorio jazzistico. In programma anche “Opera lirica e jazz: i blues di Giuseppe Verdi e le arie di Louis Armstrong”: il musicologo Luca Bragalini accompagnerà il pubblico di piazzale Ceccarini in un viaggio affascinante tra il blues e la “Lucia di Lammermoor”, tra “Il trovatore” di Giuseppe Verdi e “Summertime”, tra Armstrong e il “Rigoletto”.