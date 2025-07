Riccione Summer Jazz 2025, il programma: si parte sabato 26 luglio

Dal 26 luglio al 3 agosto torna Riccione Summer Jazz, il festival che porta in città spettacoli di prima categoria, con alcuni dei nomi più importanti e apprezzati di questo genere. Quest’anno sono in programma 9 concerti, di cui 8 gratuiti, che si terranno in Piazzale Ceccarini.

Si parte il 26 luglio con il concerto straordinario di Billy Cobham Quintet, riconosciuto come il più importante batterista jazz-fusion per la sua potenza e tecnica percussiva.

Il 28 luglio la Myo Orchestra porta sul palco i giovani talenti e i musicisti della Mondaino Youth Orchestra insieme a Stefano Bedetti e Nico Gori in Benny Goodman VS Gerry Mulligan.

Francesca Tandoi, una delle pianiste jazz più apprezzate del panorama internazionale, salirà in trio sul palco di piazzale Ceccarini il 29 luglio.

Il giorno dopo, 30 luglio, protagonisti della serata saranno Paolo Fresu & Omar Sosa, interpreti di Food, un sodalizio straordinario fra il trombettista sardo e il pianista cubano.

Continuiamo il 31 luglio con “In dialogo con Andrea Mingardi”: Riccione I love you.

Il grande musicista, compositore e probabilmente unico solista di sepertone Michel Godard salirà sul palco l’1 agosto insieme a Tino Tracanna e Francesco D’Auria. Insieme formano lo Spiritus Spiritus Trio.

Il 2 agosto Riccione ospiterà lo straordinario trombettista di fama internazionale Hermon Mehari in quintetto, mentre il 3 agosto chiuderà la rassegna uno dei più acclamati sassofonisti italiani, Stefano Di Battista in quartetto che eseguirà Morricone Stories.