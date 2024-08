Riccione: strappa una collanina a un anziano, una coppia lo insegue in bici e lo blocca

Un ventenne senegalese in manette per aver strappato una collanina d’oro dal collo di un anziano alle 8.10 di sabato mattina sul lungomare di Riccione. Nella Perla verde, davanti al bagno 39, una coppia di riccionesi ha bloccato il 20enne inseguendolo in bici per alcune centinaia di metri, non senza, nel caso del marito, ricevere un calcio che lo ha fatto cadere dalla due ruote e sbattere il volto sul selciato. Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati a Riccione, poco dopo le 8.15 di sabato mattina, hanno trovato il 20enne bloccato dalla coppia di cinquantenni, imbattendosi poi nell’anziano scippato: un 76enne riccionese che ha ritrovato i resti della sua collanina sull’asfalto, senza riuscire però a rintracciare la medaglietta col crocifisso e gli occhiali da vista che il giovane (da lui riconosciuto senza dubbio) gli aveva strappato quando le loro strade si erano intersecate lungo il marciapiede. La medaglietta, però, verrà ritrovata qualche ora dopo dai militari, durante la perquisizione del senegalese in caserma, nascosta nelle parti intime del giovane.