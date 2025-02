Riccione, strappa la borsa a una anziana e col bancomat va a comprarsi 5 pacchi di sigarette: 22enne scoperto dai Carabinieri

Ieri sera i Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, due persone responsabili a vario titolo dei presunti reati di furto in abitazione, rapina ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

A Riccione, i militari hanno ricevuto la chiamata di una anziana signora nel centro cittadino che riferiva di aver appena subito una rapina da un giovane incappucciato che le aveva strappato la borsa dalla spalla, facendola rovinare al suolo. La donna, a causa della caduta, era costretta a recarsi in ospedale dove veniva dimessa dai sanitari con 40 giorni di prognosi. Prima però, forniva preziosi dettagli ai Carabinieri circa l’autore, così come alcuni testimoni che avevano assistito alla scena. Grazie alle puntuali informazioni avute, i militari riuscivano a rintracciare, poco dopo, il presunto autore, un cittadino marocchino 22enne senza fissa dimora. Il giovane veniva trovato ancora in possesso della borsa appena asportata e del suo contenuto. Appena prima di essere fermato, aveva utilizzato la carta di credito della donna per acquistare cinque pacchetti di sigarette in una vicina tabaccheria e aveva tentato di prelevare contante ad uno sportello bancomat, ma senza riuscirvi poiché intanto la carta di pagamento era stata bloccata da un familiare della donna rapinata. Portato in caserma, veniva dichiarato in stato di arresto e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida. Quanto asportato, venivano invece restituiti alla legittima proprietaria.