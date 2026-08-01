Riccione, Stefano Bollani e Valentina Cenni strappano applausi al Parco degli Olivetani

Un viaggio visivo e sonoro dentro il processo creativo. Ieri sera, venerdì 31 luglio davanti al folto pubblico del cinema all’aperto nell’anfiteatro del Parco degli Olivetani a Riccione, si è svolto uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi di Prep Riccione Summer Jazz: la proiezione di “Tutta vita”, il documentario diretto da Valentina Cenni, uno sguardo intimo sulle alchimie umane e musicali che prendono forma quando Stefano Bollani incontra alcuni dei più grandi interpreti della scena italiana.

La serata si è aperta con la proiezione del cortometraggio Essere oro (2022), diretto da Cenni con le musiche originali di Bollani. L’opera propone una sensibile riflessione sui temi della perdita e dell’abbandono, distinguendosi per un’atmosfera toccante e poetica in cui le immagini e il commento sonoro si fondono in un racconto di profonda suggestione.

A seguire è stato presentato il documentario Tutta vita, un’opera incentrata sulla preparazione di un concerto che ha coinvolto alcuni dei più rilevanti interpreti della scena musicale contemporanea. Il film documenta da vicino le fasi preparatorie, alternando momenti di prova, incontri, dialoghi e pause informali tra i musicisti. Tutta vita si configura come una testimonianza diretta di come la musica costituisca un linguaggio universale capace di superare i confini e trasmettere emozioni condivise. Il progetto, promosso da Bollani e Cenni, ha saputo far dialogare generazioni differenti di artisti, offrendo una proposta musicale di altissimo profilo.

Al termine della seconda proiezione, Stefano Bollani e Valentina Cenni sono saliti sul palco per un dialogo intimo e coinvolgente con il pubblico dedicato al cinema e al suo rapporto con le note. A coronamento dell’incontro, gli artisti hanno interpretato dal vivo una selezione di brani dal grande valore evocativo: il tema principale del film Il dio dell’amore di Francesco Lagi, la cui colonna sonora è stata composta da Bollani, un omaggio a Nino Rota con un brano da Otto e mezzo, e la composizione Casa da floresta di Nanan.