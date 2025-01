Riccione, Stadio del Nuoto: inaugurata la copertura pressostatica della piscina esterna

Inaugurata oggi la nuova copertura pressostatica della piscina esterna dello Stadio del Nuoto di Riccione: una struttura che ospiterà le collegiali delle squadre di nuoto italiane ed estere e sarà a disposizione della cittadinanza durante i grandi eventi della Federazione Italiana Nuoto, per dare continuità ai corsi e agli utenti di nuoto libero.

Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Riccione, Simone Imola, il direttore di promhotels Karin Gelmini, Claudio Montanari presidente di Federalberghi Riccione, oltre al dottor Michele Nitti, presidente Polisportiva Riccione e Massimiliano Benedetti direttore tecnico.

La copertura pressostatica sarà attiva a partire dai Criteria di Salvamento, in programma dal 27 al 31 gennaio, che conteranno 3.628 presenze gara con 93 società, di cui 3 national teams provenienti da Germania, Francia e Ungheria.

Massimiliano Benedetti, direttore tecnico di Polisportiva Riccione, precisa: “La struttura sarà aperta in occasione delle grandi competizioni natatorie ospitate dallo Stadio del Nuoto, con le stesse modalità attuali e stessi orari. L’ingresso è previsto a monte del corridoio d’ingresso dello Stadio del Nuoto, con spogliatoi propri e tutte le dotazioni necessarie. Sarà in funzione anche per i prossimi appuntamenti federali quali: 13-16 marzo Campionati Assoluti di sincronizzato, 27 marzo-2 aprile Criteria di nuoto, 10-17 aprile Assoluti di nuoto e 2-4 maggio nazionali di nuoto ACSI.”

L’accordo per la copertura della piscina olimpionica prevede che Polisportiva Riccione si occupi dell’approntamento della copertura, sostenendo tutti i costi di gestione (risorse umane, manutenzione e utenze) mentre il Comune di Riccione contribuirà al progetto destinando una quota parte della tassa di soggiorno pari a 15 mila euro; Promhotels Riccione viene riconosciuta come interlocutore per la gestione dei servizi di prenotazione alberghiera in occasione di stage e collegiali di nuoto e quale centro unico di prenotazione delle corsie da parte degli hotel, contribuendo, eventualmente, alla copertura delle spese ai fini del pareggio economico. Infine Federalberghi s’impegnerà a promuovere il progetto tra gli associati.